ОАО «Белинвестбанк» с 27 августа снизило процентные ставки по кредитным продуктам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка в рамках программы «Личный выбор в кредитовании» составляет 13,55% (при условии поручительства физических лиц).

По программе кредитования «Прокачай свой кредит», предназначенной для рефинансирования уже выданных кредитов (овердрафтов), процентная ставка аналогичная – 13,55%.

По кредиту на потребительские нужны «Всегда под рукой» ставки устанавливаются в зависимости от периода задолженности:

грейс-период – указанный в кредитном договоре период, в течение которого проценты за пользование деньгами не начисляются или начисляются в пониженном размере (20 календарных дней) – 0,0001%;

до 90 дней (включительно) – 13,12%;

с 91 по 180 день (включительно) – 13,33%;

с 181 дня – 13,55%.

Процентные ставки по кредитам на потребительские нужды «Офицерский», на покупку товаров отечественного производства, а также «На оплату обучения» установлены в размере 13,55% годовых.

Такая же ставка действует для кредитов на финансирование недвижимости, в том числе на строительство и приобретение жилой и иной недвижимости, а также на приобретение нового автомобиля и автомобиля, бывшего в эксплуатации.

Изменились и некоторые ставки по кредитам овердрафт.

Процентная ставка по краткосрочному овердрафту, в том числе в рамках продукта «Зарплатная ПРЕСТИЖ +» установлена в размере 13,55%.

Ставка по долгосрочному овердрафту также составляет 13,55%. Такая же процентная ставка установлена по долгосрочному овердрафту в рамках продуктов «Пенсионная карта», Visa Platinum, Visa Infinite.

Рассчитать платежеспособность по кредиту, оставить онлайн-заявку на его получение, а также оформить онлайн-кредит можно в Интернет-банкинге Белинвестбанка.