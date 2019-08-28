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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
10:20 29.08.2019

ОАО «Белагропромбанк» изменяет с 29 августа размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с этой даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:

в евро:

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 0,3 до 1,7% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – от 0,5 до 1,7% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 1,7% годовых;

в российских рублях:

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 3,9 до 6,9% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - от 4,7 до 7 годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 6,7% годовых.

Кроме того, с 29.08.2019 изменяется размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Забота» и будет составлять – 7% годовых.
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