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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
10:20 29.08.2019
ОАО «Белагропромбанк» изменяет с 29 августа размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с этой даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
в евро:
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 0,3 до 1,7% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой – от 0,5 до 1,7% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 1,7% годовых;
в российских рублях:
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» - от 3,9 до 6,9% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» с фиксированной процентной ставкой - от 4,7 до 7 годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 6,7% годовых.
Кроме того, с 29.08.2019 изменяется размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Забота» и будет составлять – 7% годовых.
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