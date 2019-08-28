Рост производства ограничивают недостаток средств для финансирования текущей деятельности и неплатежи потребителей. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка Беларуси «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь» за май-июль 2019 года.

Индекс бизнес-климата Национального банка (ИБК), скорректированный на сезонность, продолжил замедляться: в мае-июле 2019 г. он снизился на 2,5 процентного пункта по сравнению с показателем за предыдущие три месяца и составил 4%.

Фактический ИБК в мае-июле 2019 г. составил 13,6%, что на 4,6 п.п. выше значения за февраль-апрель 2019 г. Рост ИБК произошел ввиду увеличения объемов производства и спроса при сохраняющихся оптимистических ожиданиях роста данных показателей в предстоящие три месяца.

Сходную динамику демонстрирует Сводный индекс экономических настроений (СИЭН), учитывающий специфику функционирования каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, нежели на ожидания респондентов. В мае-июле 2019 г. СИЭН, скорректированный на сезонность, снизился до 1,6%.

Экономическая конъюнктура в мае-июле 2019 г. улучшилась, благоприятной ее назвали 58,6% руководителей предприятий (в феврале-апреле 2019 г.- 53%). Неблагоприятной конъюнктура была для 39,6% респондентов (тремя месяцами ранее - 45,3%).

Экономическое положение своего предприятия как удовлетворительное отметили 70% руководителей предприятий, как плохое - 19,8% (в предыдущем отчетном периоде – 69 и 22,1% соответственно).

По оценкам участников опроса в мае-июле 2019 г. спрос на их продукцию (работы, товары, услуги) в целом увеличился. Баланс ответов по данному вопросу составил 1,8% (в предыдущем отчетном периоде – минус 7,9%).

Рост спроса отметили строительные организации (баланс ответов вырос с минус 13,7 до 6,6%), предприятия промышленности (с минус 1,7 до 1,8%) и торговли (с минус 9,5 до 0,3%). Предприятия транспорта указали на неизменность спроса (баланс ответов равен 0).

Показатель спроса, скорректированный на сезонность за май-июль 2019 г. по сравнению с февралем-апрелем 2019г. снизился на 4,6 процентного пункта и составил минус 6%.

В мае-июле 2019 г. руководители предприятий указали на увеличение фактического объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарооборота): баланс ответов вырос по сравнению с показателем за предшествующий трехмесячный период на 12,2 п.п. и составил 4,4%. В разрезе видов деятельности увеличение физического объема подрядных работ (объема производства, товарооборота) отметили строительные организации (баланс ответов вырос на 25,1 п.п. и составил 14,2%), промышленности (на 4,4 п.п. и 2,3%) и торговли (на 12,7 п.п. и 1,1%). На замедление темпов снижения объема транспортных услуг указали предприятия транспорта (баланс ответов вырос с минус 16,3 до минус 0,2%).

Показатель физического объема производства, скорректированный на сезонность, снизился: баланс ответов составил минус 4,7% против минус 0,9% в феврале-апреле 2019 г.

Факторами, ограничивающими рост производства, руководители предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (48,3% респондентов), неплатежи потребителей (47,3%), а также дефицит оборотных средств (44,2%) и недостаточный спрос на продукцию (31,9%).

Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий - участников мониторинга в мае-июле 2019 г. составил 73,3% (тремя месяцами ранее - 70,6%), средний срок обеспеченности производственной программы заказами - 5,1 месяца.

На фоне оживления спроса и роста объемов производства, в мае-июле 2019 г. руководители предприятий отметили положительное изменение физического объема реализации: баланс ответов составил 1,6% (в феврале-апреле 201 9 г. - минус 8,8%). Увеличение объема введенных в действие объектов констатировали строительные организации (баланс ответов вырос с минус 12,1% до 3%). Увеличение физического объема реализации отметили предприятия промышленности (баланс ответов увеличился с минус 6,6 до 0,7%).

В мае-июле 2019 г. ускорилось снижение запасов нереализованной продукции (нереализованных свыше трех месяцев товаров, объектов с нарушением сроков строительства) баланс ответов в целом составил минус 8,3%, в феврале - апреле 2019 г. - минус 1,1%). В промышленности баланс ответов составил минус 2,9%, в торговле - минус 11,1%, в строительстве - минус 17,4%.

Недостаток оборотных средств в мае-июле 2019 г. наблюдался у 56% предприятий - участников мониторинга (в феврале-апреле 2019 г. - 57,4%). В разрезе видов деятельности дефицит оборотных средств отметили 48,6% предприятий торговли, 56,3% предприятий промышленности, 57,5% предприятий транспорта и 64,1% строительных организаций.

Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (60,2% от общего числа участников опроса). Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 17,5% респондентов, изменение условий представления кредитов - 20,4%.

В мае-июле 2019 г. 72,1% опрошенных руководителей предприятий высказались за неизменность курса белорусского рубля. Укрепление национальной валюты предпочли бы 15% респондентов, на целесообразность ее девальвации указали 12,9% участников мониторинга. Влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность респонденты оценили как слабое, баланс ответов по данному вопросу в мае-июле 2019 г., составил минус 4,9% (в феврале-апреле 2019 г. - минус 3,4%). Влияние колебаний курса национальной валюты сильнее всего ощущали предприятия промышленности.

В августе-октябре 2019 г. руководители предприятий ожидают увеличение объемов производства и спроса, однако число оптимистичных ожиданий традиционно снижается к концу года. Также, участники мониторинга ожидают рост отпускных цен, увеличение потребности в кредитовании и снижение числа занятых. Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (77,8% респондентов) и замедление снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и к российскому рублю.