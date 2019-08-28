Срочные банковские вклады (депозиты) физических лиц за II квартал 2019 г. сократились на 105 млн рублей, или на 0,6%, и на 1 июля 2019 г. составили 17,47 млрд рублей. Такие данные опубликованы в ежеквартальном обследовании Национального банка Беларуси по программе «Знай своего клиента» по вкладам физлиц за II квартал 2019 года.

Срочные вклады (депозиты) в национальной валюте составили 4,53 млрд рублей, или 26% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют (на 1 апреля 2019 г. – 24,4%), увеличившись по сравнению с 1 апреля 2019 г. на 247 млн рублей, или на 5,8%.

Срочные вклады (депозиты) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 12,94 млрд рублей, или 74% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют (на 1 апреля 2019 г. – 75,6%), снизившись по сравнению с 1 апреля 2019 г. на 352 млн рублей, или на 2,7%.

Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за II квартал 2019 г. увеличились на 88 млн долларов США, или на 1,4% и на отчетную дату составили 6,33 млрд долларов США.

Срочные отзывные вклады (депозиты) физических лиц в национальной и иностранной валютах на 1 июля 2019 г. составили 5,20 млрд рублей, или 29,8% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют и сократились по сравнению с 1 апреля 2019 г. на 527 млн рублей, или на 9,2%. При этом срочные безотзывные вклады (депозиты) составили 12,27 млрд рублей, или 70,2%, увеличившись по сравнению с 1 апреля 2019 г. на 421 млн рублей, или на 3,6%.

Отзывные вклады (депозиты) в национальной валюте составили 0,48 млрд рублей, или 9,1% от общего объема срочных отзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют (увеличились по сравнению с 1 апрелем 2019 г. на 16 млн рублей, или на 3,5%). Отзывные вклады (депозиты) в иностранной валюте составили 4,72 млрд рублей, или 90,9% (снизились по сравнению с 1 апреля 2019 г. на 543 млн рублей, или на 10,3%).

Безотзывные вклады (депозиты) в национальной валюте составили 4,06 млрд рублей, или 33,1% от общего объема срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют (рост по сравнению с 1 апреля 2019 г. составил 231 млн рублей, или 6%). Безотзывные вклады (депозиты) в иностранной валюте составили 8,21 млрд рублей, или 66,9% (рост по сравнению с 1 апреля 2019 г. составил 191 млн рублей, или 2,4%).

В среднем, один вкладчик разместил на 1 июля 2019 г. в срочный отзывный банковский вклад (депозит) – 6,27 тыс. рублей, в безотзывный вклад – 11,67 тыс. рублей.