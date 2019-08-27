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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТОВ Е-ФУРОР
09:54 28.08.2019

ОАО «Технобанк» приостановил открытие интернет-депозитов Е-Фурор.

«…с 26 августа временно приостанавливается открытие безотзывных интернет-депозитов Е-Фурор в долларах США. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении банка.
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