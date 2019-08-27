ОАО «Технобанк» приостановил открытие интернет-депозитов Е-Фурор.

«…с 26 августа временно приостанавливается открытие безотзывных интернет-депозитов Е-Фурор в долларах США. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении банка.