БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 28 НА 29 АВГУСТА

17:31 27.08.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технические работы с 23.00 28 августа до 3.00 29 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны некоторые сервисы для физических лиц: интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк InSync; платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов); банкоматы и cash-in Альфа-Банка.