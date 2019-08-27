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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 28 НА 29 АВГУСТА
17:31 27.08.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технические работы с 23.00 28 августа до 3.00 29 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны некоторые сервисы для физических лиц:
интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк InSync;
платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов);
банкоматы и cash-in Альфа-Банка.
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