БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОПЕРАЦИИ В БАНКОМАТАХ И СЕРВИСАХ ДБО ПРИОРБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 28 АВГУСТА

16:06 27.08.2019 «Приорбанк» ОАО проведет технологические работы 28 августа с 1.00 до 1.30. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут временно недоступны операции по картам в банкоматах, терминалах, инфокиосках, интернет-банке Приорбанка и на сайте e-pay.by. Также будут недоступны операции по карточкам Приорбанка в устройствах других банков и интернет-магазинах.