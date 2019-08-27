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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЕРАЦИИ В БАНКОМАТАХ И СЕРВИСАХ ДБО ПРИОРБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 28 АВГУСТА
16:06 27.08.2019
«Приорбанк» ОАО проведет технологические работы 28 августа с 1.00 до 1.30.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут временно недоступны операции по картам в банкоматах, терминалах, инфокиосках, интернет-банке Приорбанка и на сайте e-pay.by. Также будут недоступны операции по карточкам Приорбанка в устройствах других банков и интернет-магазинах.
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