ОАО «Банк Дабрабыт» выпустило карточки для профессиональных спортсменов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для них также запущена «Вышэйшая ліга»: членство в элитном клубе атлетов позволяет экономить внутри страны и за рубежом, в том числе во время международных соревнований и тренировочных сборов. Лицом проекта стала бегунья Ольга Мазуренок.

За каждым топовым спортсменом банк закрепит персонального менеджера. Карточка со статусом Visa Platinum выступает пропуском в лаунж-зоны аэропортов и возвращает часть денег с покупок в виде кешбэка. Спортсмены также могут бесплатно совершать банковские SWIFT-переводы и пользоваться скидками. А в случае непредвиденных ситуаций во время поездки экстренно окажут медицинскую и юридическую консультацию. Бронировать гостиницы они могут с дисконтом.

Звездам спорта разрешили без комиссии снимать деньги в любом банкомате мира, а менять валюту – по индивидуальному курсу. Банк предложил бесплатно открыть счет в любой валюте и оформить три дополнительные карточки Visa Gold. Помимо «пластика», платить можно смартфоном и умными часами с использованием сервиса Samsung Pay.

«Многие известные спортсмены обслуживаются в нашем банке, и мы давно думали, как улучшить их жизнь, богатую на перелеты. «Вышэйшая ліга» собрала все, что может им понадобиться – от свободного доступа в лаунж-зоны аэропортов до бесплатных платежей и переводов. Персональные менеджеры будут следить за тем, чтобы члены элитного клуба перемещались по миру с комфортом и не переживали за личные финансы», – рассказал председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

Первой в «высшую лигу» спортсменом вошла бегунья Ольга Мазуренок. Чемпионка Европы в марафоне также стала послом Банка Дабрабыт. Соответствующий контракт подписан с участием Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Пакет услуг будет бесплатно предоставляться олимпийским, паралимпийским чемпионам, победителям и призерам Европейских игр, чемпионатов мира и Европы, заслуженным мастерам спорта Беларуси.

«Идея создания элитного банковского клуба спортсменов витала уже давно. Ведущие спортсмены порою проводят за рубежом больше времени, чем на родине. И им давно нужна была карточка, учитывающая их потребности и интересы. Важен и сам подход: «Вышэйшая ліга» указывает на принадлежность спортсмена к элитному клубу. И знаменательно, что первым владельцем карточки стала Ольга Мазуренок, которая уже порядка 5 лет достойно представляет страну на международных соревнованиях», – пояснил председатель БФЛА Вадим Девятовский.

По его словам, на мировом чемпионате призовые доходят до 60 тысяч долларов. Если раньше спортсмену в случае победы надо было думать, как их получить и перевести, то сейчас все эти вопросы возьмет на себя банк для владельца карточки.

«У каждого спортсмена есть проблемы, связанные с переводом денег, а Банк Дабрабыт освобождает от головной боли. Карточка поможет не только ведущим спортсменам. В частности, есть немало теннисистов, которые зарабатывают хорошие деньги, но далеки от олимпийского пьедестала. И такой продукт их может заинтересовать. Потому что они заинтересованы оставлять деньги дома», – сказал В. Девятовский.

Ольга Мазуренок выступила лицом элитного клуба «Вышэйшая ліга», который должен объединить ведущих профессиональных спортсменов в Беларуси. Она также примет участие в имиджевой кампании и займется популяризацией ценностей здорового образа жизни.

«Банк Дабрабыт уже сделал немало для бегового движения и меня, в частности. Сейчас же благодаря запуску «Вышэйшай лігі» каждый спортсмен почувствует поддержку. Многие соревнования и тренировки проходят за рубежом, а это не только перелеты, но и финансовые расходы – с платиновой карточкой, «заточенной» под атлетов, можно будет и экономить, и чувствовать себя комфортнее. Это огромная поддержка», – отметила О. Мазуренок.

Известная бегунья стала вторым спортсменом-послом. В июне банк подписал контракт с серебряным призером чемпионата Европы и победителем II Европейских игр Максимом Недосековым. Банк Дабрабыт также продолжает стратегическое партнерство с Федерацией легкой атлетики, трижды выступив платиновым партнером Минского полумарафона.