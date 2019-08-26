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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСБАНКЕ РАССЧИТЫВАЮТ НА РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С РУП «БЕЛПОЧТА» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ
12:22 27.08.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» рассчитывает на расширение сотрудничества с РУП «Белпочта» по предоставлению финансовых услуг сельскому населению. Об этом сообщила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

По ее словам, в настоящее время совместно проводится работа по организации в ОПС услуги по оформлению пакета документов для открытия счета и выдачи банковских платежных карточек международной платежной системы Mastercard.

Проект по предоставлению банковских услуг жителям сельской местности в отделениях почтовой связи реализуется ОАО «АСБ Беларусбанк» и РУП «Белпочта» с января 2019 года. Цель совместного проекта — приближение и доступность банковских услуг населению, проживающему в сельских населенных пунктах, где отсутствует учреждение банка.

С. Кожекина отметила, что для Беларусбанка это возможность расширить географию присутствия и предоставлять услуги банка на основе последних инновационных разработок.

Заместитель генерального директора РУП «Белпочта» Елена Барковская обратила внимание, что почта обладает уникальной инфраструктурой, охватывающей всю территорию страны, что позволяет приблизить как почтовые, так и финансовые и другие социально значимые услуги к каждому потребителю. При этом РУП «Белпочта» не ставит своей целью заменить банки на селе. Кроме того, Е. Барковская отметила, что РУП «Белпочта» всегда готово к новым экономически эффективным для предприятия предложениям и сотрудничеству и с другими юридическими лицами.
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