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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СВЫШЕ 900 ВКЛАДОВ БЕЛАРУСБАНКА ОТКРЫТО С НАЧАЛА ГОДА ЧЕРЕЗ СЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ
10:52 27.08.2019

Более 900 вкладов ОАО «АСБ Беларусбанк» открыто с начала года через сельские отделения почты. Об этом сообщила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

«Фактически за восемь месяцев открыто более 900 вкладов на сумму примерно 3,5 млн руб. Более 2,5 млн клиентов воспользовались в отделениях связи возможностью пополнения счета, снятия средств, просмотра баланса карточки. С мая было подано 5 заявок на кредиты, из которых одна одобрена и четыре находятся в работе», – отметила С. Кожекина.

В перспективе Беларусбанк рассчитывает на расширение сотрудничества с «Белпочтой» по предоставлению финансовых услуг. В сентябре появится возможность погашать кредитные продукты банка через систему ЕРИП.

«Этого долго ждали жители как сельской местности, так и городов. В сентябре такая услуга будет предоставлена, в том числе в отделениях почтовой связи», – подчеркнула С. Кожекина.

Кроме того, сегодня в банке разработан кредитный продукт для приобретения населением товаров белорусских производителей.

«Он отличается от всей нашей линейки кредитных продуктов. Это фактически льготная процентная ставка – ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта. Мы считаем, что этот кредит будет востребован», – добавила член правления Беларусбанка.

Беларусбанк и РУП «Белпочта» с начала этого года реализуют масштабный партнерский проект по предоставлению банковских услуг в отделениях почтовой связи жителям сельской местности. Совместная инициатива способствует расширению географии присутствия и предоставления услуг крупнейшего банка страны на основе последних инновационных разработок.

На сегодня услуги крупнейшего банка страны доступны в 997 сельских отделениях почтовой связи.
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