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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
09:44 27.08.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» с 9 сентября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц по банковским платежным карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди изменений:

изменяется Плата за просмотр доступного баланса по банковской платежной карточке в устройствах других банков: стоимость услуги увеличена до 2,5 руб. за 1 просмотр;

изменяется стоимость услуги «СМС-оповещение» в зависимости от выбранного Пакета клиентом (сообщение только о расходных или приходных операциях, сообщение о приходных и расходных операциях), а также от выбранного карточного продукта (например, личная, зарплатная карточка и т.д.);

изменяется стоимость Пакета услуг в рамках зарплатных проектов (как для вновь оформляемых Пакетов, так и для ранее оформленных):

Пакет зарплатный «Бонус»: стоимость увеличена до 1 руб., в месяц;

Пакет зарплатный «Классик»: стоимость увеличена до 2 руб., в месяц;

Пакет зарплатный «Премиум»: стоимость увеличена до 3 руб., в месяц;

Пакет зарплатный «Элит»: стоимость увеличена до 14 руб., в месяц.
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