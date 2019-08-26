Общее количество выявленных поддельных денежных знаков в Беларуси в I квартале 2019 года уменьшилось на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в обзоре Национального банка о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Беларуси в I квартале 2019 года.

«По итогам первых трех месяцев 2019 года выявлено 209 поддельных денежных знаков, из которых 207 – поддельные банкноты, 2 – поддельные монеты. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 3,2%2, - говорится в обзоре.

В Минске выявлено 50,2% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,8-13,4%.

Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 30 населенных пунктах.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США – 38,8%. Доля поддельных российских рублей составила 27,7%, евро – 24,9%, белорусских рублей – 5,7%, других валют – 2,9%.

В первом квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизилось количество выявленных поддельных долларов США на 37,2%. Поддельные евро показали прирост количества на 85,7%. Количество выявленных поддельных российских рублей увеличилось незначительно – на 9,4%. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в 2 раза, в абсолютном выражении на 6 штук.

В банкнотном строении поддельных долларов США, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов – 86,4% от выявленных, однако их количество по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 41,7%. Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами 50, 20 и 10 долларов.

Всю совокупность номиналов банкнот поддельных российских рублей составили крупные номиналы 5000, 2000 и 1000. Основную долю по-прежнему составили банкноты номиналами 5000 и 1000 рублей – 74,1% и 17,2% соответственно.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом стали выявляться подделки номиналом 2000 рублей, что в абсолютном выражении составило 5 штук. Количество выявленных банкнот номиналом 5000 рублей увеличилось на 30,3%, номиналом 1000 рублей уменьшилось почти вдвое.

Все выявленные поддельные российские рубли относились к ранее известным разновидностям подделок.

В отчетном периоде выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов кроме 10 евро.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года распределение поддельных евро по номиналам существенно изменилось. Стали выявляться банкноты номиналом 500 евро, которые заняли лидирующую позицию – 34,6% от выявленных, сместив на вторую позицию банкноты номиналом 50 евро – 28,8%. Количество банкнот номиналом 100 евро выросло в абсолютном выражении на 4 штуки, их доля составила 19,2%. В отличие от 2018 года в текущем выявлены две банкноты номиналом 200 евро. Не изменилось количество выявленных банкнот номиналами 20 и 5 евро, выявлены единичные случаи подделок.

Все количество поддельных монет составили две монеты номиналом 2 евро.

Банкноты новой серии «Европа» составили 14% от общего количества изъятых банкнот.

Основную долю поддельных белорусских рублей образца 2009 года составили банкноты номиналом 50 рублей – 7 штук, банкноты номиналом 20 рублей выявлены в количестве 3 штук, банкноты номиналами 10 и 5 рублей – по 1 штуке.

Все выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

В отчетном периоде 14 поддельных денежных знаков (6,7%) было перевезено между банками (структурными подразделениями банков) и выявлено при повторном пересчете (I квартал 2018 года – 6%).

От предприятий торговли (юридических лиц) за указанный период поступило и выявлено при пересчете 8 поддельных банкнот, в том числе 6 банкнот номиналами 5, 10, 20 и 50 белорусских рублей образца 2009 года, 1 банкнота 500 евро и 1 банкнота 100 долларов США.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что более 80% поддельных долларов США и евро, выявленные поддельные китайские юани и фунты стерлингов изготовлены с использованием полиграфических технологий (большая часть долларов и остальные валюты – офсетная печать, часть долларов – глубокая печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот долларов США и евро, всех российских и белорусских рублей использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография).