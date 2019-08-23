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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
12:34 26.08.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 26 августа изменило условия привлечения средств по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются в размерах:
отзывный «Сохраняй» онлайн и офлайн (минимальная сумма 50 руб.): на 90-189 дней, 190-369 дней, 370-550 дней, 551-750 дней, 751-1000 дней – ставка рефинансирования минус 2,1 процентного пункта;
безотзывный «Сохраняй» офлайн (минимальная сумма 50 руб.): на 35-89 дней – СР-0,5 п.п.; 90-189 дней – СР; 190-369 дней – СР+0,5 п.п.; 370-550 дней – СР+2,5 п.п.; 551-750 дней, 751-1000 дней – СР+1 п.п.
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