ЗАО «РРБ-Банк» с 2 сентября изменяет ставки плат за некоторые операции с банковскими платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тарифы по некоторым операциям составят:

выдача клиенту банковской платежной карточки в пределах Минска вне места нахождения банка, его структурных подразделений за исключением карточек БЕЛКАРТ, VISA Classic REWARDS «Карта желаний» и карточек, выдаваемых в рамках зарплатного проекта банка не по месту нахождения предприятия – бесплатно (за один заказ на выдачу);

выдача клиенту банковской платежной карточки вне места нахождения банка, его структурных подразделений за пределами Минска, также в пределах Минска карточек БЕЛКАРТ, VISA Classic REWARDS «Карта желаний» и карточек, выдаваемых в рамках зарплатного проекта банка не по месту нахождения предприятия – 10 руб. (за одну карточку за один заказ на выдачу).