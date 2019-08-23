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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ
11:29 26.08.2019

ЗАО «РРБ-Банк» с 2 сентября изменяет ставки плат за некоторые операции с банковскими платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тарифы по некоторым операциям составят:

выдача клиенту банковской платежной карточки в пределах Минска вне места нахождения банка, его структурных подразделений за исключением карточек БЕЛКАРТ, VISA Classic REWARDS «Карта желаний» и карточек, выдаваемых в рамках зарплатного проекта банка не по месту нахождения предприятия – бесплатно (за один заказ на выдачу);

выдача клиенту банковской платежной карточки вне места нахождения банка, его структурных подразделений за пределами Минска, также в пределах Минска карточек БЕЛКАРТ, VISA Classic REWARDS «Карта желаний» и карточек, выдаваемых в рамках зарплатного проекта банка не по месту нахождения предприятия – 10 руб. (за одну карточку за один заказ на выдачу).
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