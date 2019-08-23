БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СЕРВИСОВ ДБО И БАНКОМАТОВ БПС-СБЕРБАНКА 24-26 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ

16:35 23.08.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» проведет плановые технические работы с 14.00 24 августа до 14.00 25 августа и с 21.00 25 августа до 8.00 26 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои в предоставлении услуг Сбербанк Онлайн, банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, задержки в доставке CMC-сообщений. С 21.00 25 августа до 1.00 26 августа будет отсутствовать доступ к СДБО Bs Client для клиентов – юридических лиц.