|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ СЕРВИСОВ ДБО И БАНКОМАТОВ БПС-СБЕРБАНКА 24-26 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ
16:35 23.08.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» проведет плановые технические работы с 14.00 24 августа до 14.00 25 августа и с 21.00 25 августа до 8.00 26 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои в предоставлении услуг Сбербанк Онлайн, банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, задержки в доставке CMC-сообщений. С 21.00 25 августа до 1.00 26 августа будет отсутствовать доступ к СДБО Bs Client для клиентов – юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2019
Курсы в банках
на 23.08.2019
Конвертация в банках
на 23.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте