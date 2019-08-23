Правление ОАО «Банк развития Республики Беларусь» согласовало увеличение кредитного лимита на TDB с 70 млн долларов США до 150 млн долларов США. Об этом сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич на 35-м ежегодном акционерном собрании управляющих панафриканского банка TDB в Ливингстоне (Замбия) в рамках состоявшегося обсуждения перспектив углубления сотрудничества Беларуси со странами Африки.

По его словам, это свидетельствует о значительном потенциале двухстороннего сотрудничества и отчетливо демонстрирует твердое желание белорусского и африканского банков наполнить данную линию предметными проектами в самой ближайшей перспективе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на полях собрания состоялись двусторонние встречи руководителя Банка развития с министрами Замбии, Уганды, Руанды, представителями Банка развития Африки, в рамках которых африканскими партнерами неоднократно подчеркивалась высокая заинтересованность в развитии белорусского присутствия в регионе.

«Развитие торгово-экономического сотрудничества с африканскими партнерами находится в фокусе самого повышенного внимания со стороны нашего государства. Банк развития при поддержке ведущих банков региона уже выстроил действенную инфраструктуру для финансирования поставок белорусской продукции в регион. Выданный Банку мандат на представление интересов нашего государства в одном из опорных финансовых институтов Африки позволяет нам вести предметный диалог по актуальным совместным проектам на самом высоком представительском уровне. Такие мероприятия – это уникальные площадки, на которых собираются представители делового истеблишмента всего Африканского региона», - отметил А. Жишкевич.

Беларусь является акционером Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) с 2014 года. С 2018 года интересы республики в капитале TDB представляет Банк развития.