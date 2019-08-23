ОАО «Белгазпромбанк» с 1 октября вносит изменения в перечень вознаграждений для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди основных изменений – размер вознаграждения за следующие операции в кассе Белгазпромбанка составит 1 рубль:

для держателей платежных карточек Visa Electron, Visa Classic, Maestro, Mastercard Standard, UnionPay Classic, эмитированных в рамках продукта «Расчетные карточки»: пополнение карточки наличными средствами в кассе; пополнение счета, к которому выпущена карточка, в кассе; снятие наличных денежных средств с карточки в кассе; выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена карточка, в кассе;

для держателей платежных карточек, эмитированных в рамках продукта «Кредитные карточки»: пополнение карточки наличными средствами в кассе; пополнение счета, к которому выпущена карточка, в кассе; выдача наличных денежных средств со счета, к которому выпущена «Кредитная карточка», в кассе (в пределах остатка собственных средств).

Пополнить платежную карточку наличными средствами без уплаты вознаграждения можно посредством банкоматов с функцией приема наличных и инфокиосков Белгазпромбанка, в пунктах выдачи наличных, организованных в отделениях РУП «Белпочта», а также посредством пополнения счета в ЕРИП (АИС «Расчет»).

Также Белгазпромбанк предоставляет клиентам сервисы онлайн-пополнения карточек без оплаты с помощью р2р-переводов: в формах «Интернет-банка» и мобильного приложения BGPB Mobile; сервиса переводов; на официальном сайте банка.

Снять деньги по расчетной карточке без уплаты вознаграждения можно как в банкоматах Белгазпромбанка, так и в банкоматах банков-партнеров (МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белагропромбанк), что составляет более 900 устройств по всей стране.