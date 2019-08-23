ОАО «Белагропромбанк» выдало первый кредит для малого и среднего бизнеса с поручительством Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиент банка ведет деятельность в Могилевской области в сфере сельского хозяйства. Кредит был выдан на приобретение сельскохозяйственной техники, а в качестве части залога было оформлено поручительство фонда.

Поручительство в качестве обеспечения – это до 60% от суммы запрашиваемого кредита, низкая стоимость поручительства – 1,25% в год и принятие решения о выдаче поручительства фонда от 2 до 5 рабочих дней.