БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ СЕРВИСОВ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) В НОЧЬ С 25 НА 26 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ

16:56 22.08.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) будет проводить регламентные работы с 21.00 25 августа до 9.00 26 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц.