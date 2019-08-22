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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО И ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
15:42 22.08.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вносит изменения ДКБО и Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 22 августа вступают в силу изменения в ДКБО:
в целях противодействия мошенническим действиям банк предусматривает возможность накладывать ограничения на возможность совершения операций;
выпуск продукта «Карта AlfaCyber» осуществляется на Visa Classic;
подключать услуги «Альфа-Клик», «Альфа-Белавиа» и «Альфа-Чек» можно через Контакт-центр «А-Сервис» без дополнительной аутентификации.
Также с 30 августа вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений: изменяется размер вознаграждений за ежемесячное обслуживание карточек, размер вознаграждения за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров, а также некоторые другие условия, связанные с введением пакетов решений Alfa Smart.
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