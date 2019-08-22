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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ И РЭЦ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ
14:28 22.08.2019
Перспективные направления сотрудничества между ОАО «Банк БелВЭБ» и Российским экспортным центром (РЭЦ), а также вопросы текущего сотрудничества обсуждены 21 августа в Минске на встрече председателя правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского с генеральным директором Группы РЭЦ Андреем Слепневым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стороны рассмотрели вопросы финансирования поставок продукции в третьи страны, обсудили схемы продвижения российских экспортных товаров на рынок Беларуси.
Отдельной темой встречи стала цифровизация взаимодействия участников процесса финансирования российского экспорта.
Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.
РЭЦ, как и Банк БелВЭБ, входит в группу ВЭБ.РФ. Сотрудничество Банка БелВЭБ и РЭЦ осуществляется с 2015 года.
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