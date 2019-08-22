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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРОДЛИЛИЛИ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 99-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:43 22.08.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» продлило срок размещения облигаций 99-го выпуска для физических лиц до 20 декабря 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, облигации 99-го выпуска позволяют получить доход в размере ставки рефинансирования плюс 1 процентный пункт, на срок – от 199 до 77 дней (дата погашения облигаций – 11.03.2020).
Доход по облигациям не облагается подоходным налогом.
Приобрести облигации банка 99-го выпуска можно без посещения офиса банка в режиме 24/7 посредством системы «Сбербанк Онлайн».
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