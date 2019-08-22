ОАО «БПС-Сбербанк» продлило срок размещения облигаций 99-го выпуска для физических лиц до 20 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, облигации 99-го выпуска позволяют получить доход в размере ставки рефинансирования плюс 1 процентный пункт, на срок – от 199 до 77 дней (дата погашения облигаций – 11.03.2020).

Доход по облигациям не облагается подоходным налогом.

Приобрести облигации банка 99-го выпуска можно без посещения офиса банка в режиме 24/7 посредством системы «Сбербанк Онлайн».