БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «СТРИЖ» В БЕЛАРУСБАНКЕ С 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ

12:49 22.08.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 сентября прекращает прием денежных переводов «Стриж». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для перевода денег внутри Беларуси можно воспользоваться услугой ОАО «АСБ Беларусбанк» - перевод денежных средств с использованием карточек (их реквизитов).