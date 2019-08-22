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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «СТРИЖ» В БЕЛАРУСБАНКЕ С 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
12:49 22.08.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 сентября прекращает прием денежных переводов «Стриж».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для перевода денег внутри Беларуси можно воспользоваться услугой ОАО «АСБ Беларусбанк» - перевод денежных средств с использованием карточек (их реквизитов).
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