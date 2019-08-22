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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:43 22.08.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» и АО «Российский экспортный центр» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение предусматривает совместную реализацию приоритетных проектов в Беларуси с участием компаний России. Группа «Российский экспортный центр» со своей стороны готова оказать финансовую и страховую поддержку по перспективным проектам.
Группа РЭЦ, сотрудничая с «Беларусбанком», уже реализует ряд значимых проектов на территории Беларуси. Один из них - реконструкция Минской ТЭЦ-3. Это масштабный проект в области энергетики, финансирование которого осуществляется при поддержке ЭКСАР и Росэксимбанка, входящих в Группу РЭЦ. Еще ряд перспективных сделок в области поставок продовольствия, продукции фармацевтической и медицинской промышленности, автомобильных комплектующих находятся в проработке.
«За время работы «Беларусбанка» с группой Российского экспортного центра совместными усилиями успешно реализован ряд проектов на общую сумму более 110 млн долларов США. Подписание рамочного соглашения является знаковым событием, которое позволит улучшить взаимное сотрудничество в части финансирования белорусско-российских проектов в таких отраслях, как энергетика, транспорт, машиностроение», – отметил председатель правления банка Виктор Ананич.
«Мы поступательно наращиваем объем поддержанного экспорта в Республику Беларусь. Если в 2016 году он составлял более 500 миллионов долларов, то уже по итогам 2017-ого преодолел отметку в 1 млрд долларов, рост продолжился и в 2018-ом – 1,3 млрд долларов. Подписанное сегодня соглашение открывает новый этап нашего сотрудничества. Считаем важным расширять его в проектах по техническому перевооружению, модернизации и созданию новых предприятий, производственной инфраструктуры в Республике, поддержке и развитию экспорта российских компаний малого и среднего бизнеса», – сказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
Соглашение будет содействовать развитию и усилению технологических и рыночных позиций компаний двух стран, созданию системных долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности их продукции на международных рынках.
Документ призван обеспечить эффективный обмен информацией, поиск и реализацию совместных проектов.
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