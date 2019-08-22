ОАО «Белинвестбанк» совместно с международной платежной системой «Золотая Корона» предоставляет новую возможность выплаты денежных переводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 21 августа при обращении в подразделение Белинвестбанка клиент может получить перевод «Золотая Корона» не только наличными, но и зачислить сумму перевода в белорусских рублях на свою карточку. Деньги выплачиваются на банковские карточки международной платежной системы Mastercard WorldWide (в т.ч. Maestro), поддерживающие технологии Mastercard SecureCode.

Банк не взимает плату за зачисление таких переводов, но возможно удержание комиссии банком-эмитентом карточки.