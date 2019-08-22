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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ ТВ-БАНКИНГА
09:44 22.08.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 30 сентября не будет предоставлять доступ к услуге «ТВ-банкинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам рекомендуется выбрать другой канал дистанционного банковского обслуживания: систему «Интернет-банкинг», мобильное приложение Belagroprombank, SMS-банкинг или USSD-банкинг.
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