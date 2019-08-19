БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:49 19.08.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» с 27 августа вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, среди изменений: пакет услуг VIP Business Platinum переименован в пакет услуг «Вышэйшая лiга» (п.13 Тарифов); изменена стоимость обслуживания основной карточки Visa Platinum в год в рамках пакета услуг «Вышэйшая лiга» (п.13.5. Тарифов); отменена плата с VIP-клиентов, подключенных к пакету услуг «Вышэйшая лiга» за осуществление перевода по поручению клиента со счета клиента или без открытия счета белорусских рублей в пользу бенефициаров (переводополучателей) – третьих лиц в банке.