ОАО «БПС-Сбербанк» с 19 августа изменило сроки размещения и размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в белорусских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые условия установлены:

в белорусских рублях – безотзывный «Сохраняй» офлайн и онлайн (от 50 руб.): на 35-89 дней – 9%, 90-189 дней – 9,5%, 190-369 дней – 10%, 370-550 дней – 12%, 551-1000 дней – 10,5%;

в долларах США – безотзывный «Сохраняй»: офлайн (от 100 долларов): на 90-189 дней – 0,8%, 190-369 дней – 1,2%, 370-500 дней – 1,6%, 501-750 дней – 1,8%, 751-1000 дней – 2%; онлайн (от 50 долларов): на 90-189 дней – 1%, 190-369 дней – 1,4%, 370-500 дней – 1,8%, 501-750 дней – 2%, 751-1000 дней – 2,2%.