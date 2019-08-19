Европейский банк реконструкции и развития увеличил лимит, установленный на ОАО «Банк Дабрабыт» в рамках Программы поддержки торговли (Trade Facilitation Programme), до 20 млн евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, Банк Дабрабыт является одним из пяти белорусских банков-участников данной Программы ЕБРР, выступающих в качестве банков-эмитентов.

С момента подписания в 2017 году соглашения с Европейским банком реконструкции и развития Банк Дабрабыт выпустил в рамках Программы 22 сделки на общую сумму свыше 14,5 млн долл. США в эквиваленте.

Программа поддержки торговли работает с 1999 года и направлена на укрепление международной торговли для стран-участниц ЕБРР. Банки-участники в качестве обеспечения могут получить гарантию ЕБРР, выпущенную по аккредитиву или гарантии.

Наличие такого дополнительного обеспечения способствует снижению стоимости финансирования операции, а также позволяет расширить географию реализуемых сделок.

Банк Дабрабыт готов оказать поддержку своим клиентам в реализации импортных сделок в рамках Программы ЕБРР.