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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕБРР УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТ НА БАНК ДАБРАБЫТ ВДВОЕ
16:06 19.08.2019
Европейский банк реконструкции и развития увеличил лимит, установленный на ОАО «Банк Дабрабыт» в рамках Программы поддержки торговли (Trade Facilitation Programme), до 20 млн евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, Банк Дабрабыт является одним из пяти белорусских банков-участников данной Программы ЕБРР, выступающих в качестве банков-эмитентов.
С момента подписания в 2017 году соглашения с Европейским банком реконструкции и развития Банк Дабрабыт выпустил в рамках Программы 22 сделки на общую сумму свыше 14,5 млн долл. США в эквиваленте.
Программа поддержки торговли работает с 1999 года и направлена на укрепление международной торговли для стран-участниц ЕБРР. Банки-участники в качестве обеспечения могут получить гарантию ЕБРР, выпущенную по аккредитиву или гарантии.
Наличие такого дополнительного обеспечения способствует снижению стоимости финансирования операции, а также позволяет расширить географию реализуемых сделок.
Банк Дабрабыт готов оказать поддержку своим клиентам в реализации импортных сделок в рамках Программы ЕБРР.
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