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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОПОЛНИТЬ КАРТОЧКУ БАНКА ДАБРАБЫТ МОЖНО В БАНКОМАТАХ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
12:57 19.08.2019
Пополнить платежные карточки ОАО «Банк Дабрабыт» (без взимания комиссии) наличными деньгами можно в устройствах самообслуживания ОАО «Белгазпромбанк». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Белгазпромбанка.
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