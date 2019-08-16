БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПОПОЛНИТЬ КАРТОЧКУ БАНКА ДАБРАБЫТ МОЖНО В БАНКОМАТАХ БЕЛГАЗПРОМБАНКА

12:57 19.08.2019 Пополнить платежные карточки ОАО «Банк Дабрабыт» (без взимания комиссии) наличными деньгами можно в устройствах самообслуживания ОАО «Белгазпромбанк». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Белгазпромбанка.