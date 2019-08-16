БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК ВОЗОБНОВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО СЧЕТУ «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ» С ФИЗЛИЦАМИ

11:20 19.08.2019 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» возобновило с 16 августа заключение с физическими лицами договоров текущего (расчетного) банковского счета «Накопительный». Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.