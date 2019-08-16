Клиенты ЗАО «Банк «Решение» могут открыть карточки Mastercard World «Будь здоров!» и Mastercard World «Велокарта» не только в белорусских рублях, но и в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на остаток по счету действуют начисления в размере 3% годовых в белорусских рублях и 0,2% годовых в валюте.

Стоимость оформления карточек составляет 20 рублей. При этом не надо вносить никакие платежи за обслуживание в течение 3 лет.

Карточки предусматривают технологию бесконтактных платежей PayPass; сash back 1% при покупке товаров и услуг и сash back 2% от суммы платежа в Мобильном Банке; скидки и бонусы у партнеров банка; специальные предложения и скидки от Mastercard.

Дополнение по программе лояльности – начисление баллов за совершение операций оплаты товаров (работ и услуг) с использованием банковской платежной карточки в рамках «Бонусной программы» (1 балл = 10 рублей безналичной операции).