Благодаря открытию в Евразийском банке развития (ЕАБР) корреспондентских счетов в сомах, сомони, драмах, тенге и российских рублях ОАО «Белгазпромбанк» получило возможность предлагать своим клиентам расчеты в национальных валютах государств-участников ЕАБР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, использование корреспондентской сети крупнейшего банка развития региона, включающей счета в центральных банках, позволит сократить время и расходы на проведение международных расчетов и осуществлять переводы с конверсией валюты платежа в одну из национальных валют государств, участвующих в ЕАБР. Клиенты Белгазпромбанка смогут рассчитывать на стабильную расчетную поддержку в рамках реализуемых внешнеторговых проектов на евразийском пространстве.

ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 году, контролируется группой Газпром и занимает ведущие позиции в сфере кредитования частного сектора белорусской экономики, в частности, малого и среднего бизнеса, розничного кредитования. На 01.07.2019 по размеру активов (более 2,3 млрд долларов США) Белгазпромбанк занимает 3-е место в белорусской банковской системе и является крупнейшим частным банком страны.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.