ОАО «БПС-Сбербанк» и Футбольный клуб БАТЭ в партнерстве с глобальной платежной технологической компанией Visa выпустили специальную карту для болельщиков, с которой можно раньше других выбирать лучшие места на «Борисов-Арене», покупать билеты с 50% скидкой на топовые домашние матчи борисовского клуба и возвращать часть денег от покупок в «спортивных» точках продаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, БПС-Сбербанк и компания Visa на правах официальных партнеров футбольного клуба БАТЭ презентовали кобрендинговую карту с уникальным дизайном в спортивной стилистике. Владельцы карт болельщика получают весомый пакет привилегий, в частности, опцию приоритетной покупки билетов на домашние поединки чемпионата страны по футболу, раунда плей-офф и групповых стадий еврокубков с участием ФК БАТЭ.

Кроме того, карта дает право приобретать билеты на домашние матчи команды на «Борисов-Арене» за полцены. Также с дисконтом можно перекусить в точках питания стадиона, приобрести фирменную атрибутику в магазинах клуба и его партнеров. А еще болельщикам вернут 5% от безналичной транзакции в виде манибэка при покупке спортивных товаров.

Повседневные расчеты картой помогут развитию молодежного футбола: БПС-Сбербанк перечислит часть средств детско-юношеской школе БАТЭ. При этом на «кошельке» фаната это никак не отразится.

Футбольная карта со сроком действия до 3 лет имеет опцию бесплатной доставки в 110 городов Беларуси. Пополнение карт-счета с «пластика» любого банка без дополнительных комиссий, дополнительно есть возможность оформить Visa Gold с годовым обслуживанием за полцены. Также держателю причитается и скидка до 15% при оформлении страхового полиса, что особенно актуально при выездах за границу. Карта оснащена бесконтактной технологией Visa payWave, что делает процесс оплаты легким и удобным.

Выпуск карты болельщика – 3 копейки. Ежемесячное обслуживание обойдется максимум в полтора рубля. Последний тариф можно уменьшить до нуля при ежемесячных безналичных транзакциях или среднедневных остатках от 300 рублей.

«Мы продолжаем развивать наше стратегическое и многостороннее взаимодействие с лидером белорусского футбола – ФК БАТЭ, предлагая карту болельщика с уникальным набором преимуществ для истинных поклонников футбола. Отдельно нужно отметить, что в перспективе в карту болельщика БАТЭ будут интегрированы новые возможности, например, абонемента. Это позволит проходить на матч, прикладывая карточку к валидатору на турникете стадиона «Борисов-Арена», – сказала исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена демиденко.

«Visa гордится успешной историей партнерства с рядом масштабных спортивных событий, среди которых Олимпийские игры и Чемпионаты мира по футболу FIFA. Как лидер инновационных платежных решений мы объединяем динамику и энергию футбола со скоростью, удобством и надежностью бесконактных платежей Visa. С новой платежной картой Visa от БПС-Сбербанк болельщики получают не просто удобный платежный инструмент, но целый ряд преимуществ, что позволит им поддержать любимую компанду и сполна насладиться игрой», – отметила директор по развитию бизнеса компании Visa в Беларуси и Молдове Ольга Троицкая.

«Мы очень рады представить вниманию наших болельщиков кобрендинговый продукт, который на данный момент не имеет аналогов в Беларуси. Идея разработки такой карты родилась давно, и мы благодарим своих партнеров за оказанное доверие и возможность совместно реализовать проект. Карта болельщика ФК БАТЭ дает ее обладателю ряд полезных преимуществ, является полноценной платежной картой с дополнительными бонусами. Мы не планируем останавливаться и будем постоянно дорабатывать данный продукт. Самое главное, что запуск карты позволит воплотить в жизнь концепцию "безналичного стадиона", которая прижилась в Европе, но пока еще не нашла применения в Беларуси», – подчеркнула заместитель генерального директора ФК БАТЭ по коммерческим вопросам Алеся Катеринич.