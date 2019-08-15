БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ БНБ-БАНКА

12:49 16.08.2019 ОАО «БНБ-Банк» с 15 августа внесло изменения в условия овердрафта для зарплатных карт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись увеличения суммы овердрафта: для сегмента Gold и выше до 200% от зарплаты, для иных сегментов до 100% от зарплаты.