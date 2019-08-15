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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ БНБ-БАНКА
12:49 16.08.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 15 августа внесло изменения в условия овердрафта для зарплатных карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись увеличения суммы овердрафта: для сегмента Gold и выше до 200% от зарплаты, для иных сегментов до 100% от зарплаты.
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