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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР «ГЛУБОКОЕ» БАНКА БЕЛВЭБ ЗАКРЫВАЕТСЯ
11:31 16.08.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 15 октября 2019 года закрывает расчетно-кассовый центр «Глубокое» (ул. Фридриха Энгельса, 2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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