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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЛИНВЕСТБАНКА НАЧАЛ ПРОВОДИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
10:21 16.08.2019
Центр поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» начал проводить бесплатные консультации для начинающих предпринимательниц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, консультации проводятся каждый вторник с 10.00 до 13.00 в Минске (ул. Амураторская, 4/2).
На консультациях специалисты центра расскажут, как выбрать банк с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса, какие банковские продукты и услуги предлагает Белинвестбанк для поддержки женского предпринимательства. Сотрудники центра объяснят, как выбрать выгодную нишу для бизнеса, объективно оценить свои силы и ресурсы и не запутаться в оформлении документов, формах собственности и налогообложении.
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