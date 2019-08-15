Центр поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» начал проводить бесплатные консультации для начинающих предпринимательниц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, консультации проводятся каждый вторник с 10.00 до 13.00 в Минске (ул. Амураторская, 4/2).

На консультациях специалисты центра расскажут, как выбрать банк с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса, какие банковские продукты и услуги предлагает Белинвестбанк для поддержки женского предпринимательства. Сотрудники центра объяснят, как выбрать выгодную нишу для бизнеса, объективно оценить свои силы и ресурсы и не запутаться в оформлении документов, формах собственности и налогообложении.