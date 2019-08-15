ОАО «БПС-Сбербанк» с 14 августа снизило процентные ставки по кредитам на недвижимость и авто, а также по потребительским и овердрафтным кредитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижение, в том числе, коснулось, наиболее востребованных населением кредитных продуктов. Например, по кредиту на финансирование недвижимости, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов в других банках «Новоселье со Сбербанком» теперь ставка составляет 14% годовых (ранее 14,5% годовых).