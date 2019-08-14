БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

13:46 15.08.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 14 августа внесло изменения в Перечень вознаграждений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпуск/перевыпуск основных и/или дополнительных карточек в рамках банковского продукта «Карта AlfaCyber» осуществляется только типа Visa Classic.