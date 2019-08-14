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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
13:46 15.08.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 14 августа внесло изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпуск/перевыпуск основных и/или дополнительных карточек в рамках банковского продукта «Карта AlfaCyber» осуществляется только типа Visa Classic.
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