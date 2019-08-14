БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ

12:52 15.08.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет условия по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) для физических лиц «Универсальный» с фиксированной процентной ставкой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 августа не будет осуществляться продление договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с фиксированной процентной ставкой, заключенных до 31 марта 2016 года включительно.