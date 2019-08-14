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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «ФОРМУЛА УСПЕХА» В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
11:43 15.08.2019
ЗАО «Банк «Решение» изменило ставки по вкладу «Формула успеха».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по вкладам в российских рублях составляет 8,25% годовых.
Вклад предполагает фиксированную ставку весь срок действия депозита, капитализацию или ежемесячную выплату процентов. Доход не облагается налогом.
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