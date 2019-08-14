БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:47 14.08.2019 ЗАО «Идея Банк» с 14 августа изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в национальной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по безотзывным вкладам (депозитам) составляют: «Базовый 1 плюс» – 9,05% (ранее 9,25%); «Фирменный 1 плюс» – 9,1% (ранее 9,3%); «Онлайн 1 плюс» – 9,15% (ранее 9,35%); «Фирменный онлайн 1 плюс» – 9,2% (ранее 9,4%); «Базовый 3 плюс» – 9,35% (ранее 9,45%); «Фирменный 3 плюс» – 9,4% (ранее 9,5%); «Онлайн 3 плюс» – 9,45% (ранее 9,55%); «Фирменный онлайн 3 плюс» – 9,5% (ранее 9,6%); «Базовый 24 плюс» – 12,55% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,05 п.п. (ранее 12,55% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,55 п.п.); «Фирменный 24 плюс» – 12,6% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,1 п.п. (ранее 12,6% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,6 п.п.); «Онлайн 24 плюс» – 12,65% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,15 п.п. (ранее 12,65% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,65 п.п.); «Фирменный онлайн 24 плюс» – 12,7% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+3,2 п.п. (ранее 12,7% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР+2,7 п.п.); «Базовый 12» – 7,15% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,35 п.п. (ранее 7,15% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,85 п.п.); «Фирменный 12» – 7,25% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,25 п.п. (ранее 7,25% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,75 п.п.); «Онлайн 12» – 7,35% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,15 п.п. (ранее 7,35% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,65 п.п.); «Фирменный онлайн 12» – 7,45% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,05 п.п. (ранее 7,45% - первые 18 месяцев, с 19-го месяца – СР-2,55 п.п.).