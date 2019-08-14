ОАО «Банк БелВЭБ» с 14 августа изменяет годовые процентные ставки по вновь заключаемым договорам вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:

по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Сберегательный вкл@д» (минимальная сумма 50 руб.): на 35 дней – 9,4%, на 3 мес. – 9,5%, на 7 мес. – 10%, на 13 мес. – 12%, на 24 мес. – 10,5%;

по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой (мин. 100 руб.): на 35 дней – 9,4%, на 3 мес. – 9,5%, на 7 мес. – 10%, на 13 мес. – 12%, на 24 мес. – 10,5%;

по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Персональный» (2000 руб. – для клиентов категории VIP, 100000 руб. – для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»): на 3 мес. – 9,5%, на 7 мес. – 10%, на 13 мес. – 12%, на 24 мес. – 10,5%;

по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) «Универсальный» с переменной процентной ставкой (мин. – 100 руб.): на 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – ставка рефинансирования Национального банка минус 2,1 процентного пункта.

Также с 14 августа 2019 года изменяются ставки по действующим договорам банковского вклада (депозита) физических лиц до востребования «Зручны дэпазiт» в белорусских рублях, заключенным по 28 октября 2018 года включительно, в диапазоне всех сумм привлечения денежных средств устанавливается годовая процентная ставка в размере – СР-6,5 п.п.