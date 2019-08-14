ОАО «БПС-Сбербанк» 31 июля завершило перевод клиентов на уведомления посредством Push-сообщений по операциям, совершенным с использованием карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Push-сообщения в рамках услуги «SMS-оповещение (Push-информирование)» получают клиенты, которые являются пользователями мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн» (iOS, Android).

Информация о совершении операций с использованием карточки, движении денег по счету клиента, доступ к которому может быть обеспечен при использовании карточки, а также с иной информацией об услугах, оказываемых банком клиенту, в первоочередном порядке направляется посредством Push-сообщений, в случае недоставки Push-сообщения (по независящим от банка причинам) – посредством SMS-сообщений.

Отключить Push-сообщения и вернуться на SMS-оповещение можно самостоятельно в интерфейсе мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн», а также в WEB-версии системы «Сбербанк Онлайн».

Для отключения Push-сообщений клиентам, у которых переключатель находится в состоянии «выключен», но Push-сообщения приходят, необходимо его перевести в состояние «включен», а затем вернуть в состояние «выключен».