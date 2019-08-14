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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ
14:39 14.08.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет условия по срочному отзывному банковскому вкладу (депозиту) для физических лиц «Универсальный» с фиксированной процентной ставкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 августа 2019 года не будет осуществляться продление договоров срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с фиксированной процентной ставкой, заключенных до 31.03.2016 включительно.
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