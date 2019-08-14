ОАО «Белагропромбанк» изменяет с 14.08.2019 размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки будет составлять:

отзывный вклад (депозит) «@gro» - до 7,4% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный вклад (депозит) «@gro безотзывный» - до 12,7% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный вклад (депозит) «Стандарт» - до 12,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный вклад (депозит) «Максимум» - до 12,7% годовых.