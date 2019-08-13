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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ
10:50 14.08.2019
Нацбанк Беларуси с 14 августа 2019 года снижает ставки по операциям регулирования ликвидности банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ставки по депозитам овернайт снижаются до уровня 8,25% годовых.
Ставки по постоянно доступным (кредит овернайт и СВОП овернайт в нацвалюте) и двусторонним операциям (ломбардный кредит по фиксированной ставке, сделки СВОП в нацвалюте) поддержки текущей ликвидности банков снижаются до уровня 10,75% годовых.
Как сообщалось, с 14 августа ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,5% годовых.
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