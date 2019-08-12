БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК НОЧЬЮ 17 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

11:55 13.08.2019 ОАО «Банковский процессинговый центр» 17 августа с 2.00 до 5.00 будет проводить технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БСБ Банк», в связи с этим возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых Центром.