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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК НОЧЬЮ 17 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
11:55 13.08.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» 17 августа с 2.00 до 5.00 будет проводить технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БСБ Банк», в связи с этим возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых Центром.
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