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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МИНСКЕ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ БАНКА
10:47 13.08.2019
ЗАО «Идея Банк» установило новый банкомат в Минске (ул. Корженевского, 26. ТЦ «Корона»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные деньги (белорусские рубли, доллары США), а также осуществить ряд операций: оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет, а также совершить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; получить выписку по совершенным операциям; изменить пин-код банковской платежной карточки; подключить/отключить услугу 3D-Secure; подключить/отключить SMS-оповещения.
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