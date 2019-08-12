ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 13 августа вносит изменения в условия по вкладам в BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается пролонгация всех действующих договоров банковских вкладов InSync (отзывные) и «Альфа-Клик» (отзывные) в BYN на 3 месяца.

Кроме того, с 13 августа процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» безотзывный на 13 месяцев будет составлять 12,2%, по вкладу «Альфа-Гранд» на 18 месяцев — 12,3%.