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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 13 АВГУСТА ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ
09:47 13.08.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 13 августа вносит изменения в условия по вкладам в BYN.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается пролонгация всех действующих договоров банковских вкладов InSync (отзывные) и «Альфа-Клик» (отзывные) в BYN на 3 месяца.
Кроме того, с 13 августа процентная ставка по вкладу «Альфа-Вклад» безотзывный на 13 месяцев будет составлять 12,2%, по вкладу «Альфа-Гранд» на 18 месяцев — 12,3%.
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